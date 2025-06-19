Фальшивые "права" за 450 долларов: в Киеве разоблачили подпольный цех по изготовлению документов

фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали четырех человек, организовавших незаконное изготовление и продажу поддельных документов - водительских удостоверений и свидетельств на авто. За "услуги" дельцы брали от 400 до 450 долларов, а готовые фальшивки отправляли клиентам по почте по всей Украине

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что организовал схему 62-летний киевлянин, привлекший к "бизнесу" троих знакомых.

Супруги в возрасте 54 и 56 лет производили документы дома с помощью специального оборудования, а еще один соучастник, 61-летний житель Киевщины, подыскивал клиентов.

Сбывали фейковые документы по почте. Во время обысков изъяты оборудование, голографические элементы и черновые записи.

Всем фигурантам уже сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине мужчина изготовлял и продавал поддельные водительские удостоверения. В ходе санкционированных обысков детективы изъяли бланки и печати различных учреждений, документы с признаками подделки, голографические элементы и наличные деньги в иностранной валюте.