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19 июня 2025, 13:57

Фальшивые "права" за 450 долларов: в Киеве разоблачили подпольный цех по изготовлению документов

19 июня 2025, 13:57
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фото: Национальная полиция
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В Киеве правоохранители задержали четырех человек, организовавших незаконное изготовление и продажу поддельных документов - водительских удостоверений и свидетельств на авто. За "услуги" дельцы брали от 400 до 450 долларов, а готовые фальшивки отправляли клиентам по почте по всей Украине

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что организовал схему 62-летний киевлянин, привлекший к "бизнесу" троих знакомых.

Супруги в возрасте 54 и 56 лет производили документы дома с помощью специального оборудования, а еще один соучастник, 61-летний житель Киевщины, подыскивал клиентов.

Сбывали фейковые документы по почте. Во время обысков изъяты оборудование, голографические элементы и черновые записи.

Всем фигурантам уже сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине мужчина изготовлял и продавал поддельные водительские удостоверения. В ходе санкционированных обысков детективы изъяли бланки и печати различных учреждений, документы с признаками подделки, голографические элементы и наличные деньги в иностранной валюте.

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Киев фальшивые документы подпольный цех водительское удостоверение мошенничество нелегальный бизнес
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