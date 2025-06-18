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18 июня 2025, 14:49

Киев попал в рейтинг самых худших городов для жизни

18 июня 2025, 14:49
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Столица Украины попала в рейтинг самых худших городов для жизни по версии The Economist

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Economist.

Британский журнал составил рейтинг городов по всему миру по ряду факторов, включая здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктуру и окружающую среду.

Лучшим городом для жизни в 2025 году был признан Копенгаген. Самым плохим городом остается Дамаск.

В то же время Киев третий год подряд входит в десятку худших городов из-за постоянных российских атак.

Напомним, осенью 2024 года Киев оказался на первом месте по уровню загрязненности воздуха в мире.

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