фото: Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова/Facebook

Об этом идет речь в публикации Марианны Безуглой в Фейсбуке, передает RegioNews.

Парень стал одной из жертв ракетных обстрелов по многоэтажному дому в Соломенском районе Киева. После трагедии в сети появились кадры, как родители ждали сына у разрушенного дома.

Комментируя это событие в Facebook, депутат написала:

"Косил от армии, но "карма"".



В сообщении она добавила, что Дмитрий был студентом магистратуры университета им. Драгоманова учился на факультете физического воспитания, спорта и здоровья.

Скриншот из соцсетей Марианны Безуглой.

Впоследствии на фоне критики Безугла опубликовала еще два сообщения, в которых объяснила свою позицию. Она написала:

"Извините, я на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют. Они гибнут каждый день, в частности из-за глупых решений, но тишина. Их нужно менять, поддержать, пойти в армию".



В конце она добавила короткое соболезнование:



"Конечно, соболезнования родным и близким".

Публикации Безуглой вызвали волну негодования в соцсетях. Пользователи обвиняют депутата в циничном подходе к гибели гражданского лица и неуместности высказываний в момент общенационального траура.

Напомним, в Киеве нашли тело парня, которого так ждали родители: видео.