"Косил от армии, но карма": реакция Безуглой на смерть киевлянина вызвала волну возмущения
Скандальную реакцию в соцсетях вызвало заявление народного депутата Марьяны Безуглой относительно гибели 31-летнего Дмитрия Исаенко
Об этом идет речь в публикации Марианны Безуглой в Фейсбуке, передает RegioNews.
Парень стал одной из жертв ракетных обстрелов по многоэтажному дому в Соломенском районе Киева. После трагедии в сети появились кадры, как родители ждали сына у разрушенного дома.
Комментируя это событие в Facebook, депутат написала:
"Косил от армии, но "карма"".
В сообщении она добавила, что Дмитрий был студентом магистратуры университета им. Драгоманова учился на факультете физического воспитания, спорта и здоровья.
Впоследствии на фоне критики Безугла опубликовала еще два сообщения, в которых объяснила свою позицию. Она написала:
"Извините, я на стороне сотен тысяч военных, права которых особо никого не интересуют. Они гибнут каждый день, в частности из-за глупых решений, но тишина. Их нужно менять, поддержать, пойти в армию".
В конце она добавила короткое соболезнование:
"Конечно, соболезнования родным и близким".
Публикации Безуглой вызвали волну негодования в соцсетях. Пользователи обвиняют депутата в циничном подходе к гибели гражданского лица и неуместности высказываний в момент общенационального траура.
Напомним, в Киеве нашли тело парня, которого так ждали родители: видео.