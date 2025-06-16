Киянка отримала понад 100 рецептів на метадон, обманюючи лікарів

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У Києві завершено досудове розслідування стосовно 41-річної жінки, яка впродовж року систематично вводила в оману медичних працівників, щоби незаконно отримувати наркотичні препарати

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка перебувала на замісній підтримувальній терапії через залежність від опіоїдів та проходила лікування в медичному закладі. Однак, незважаючи на це, вона неодноразово приховувала цей факт від інших лікарів, отримуючи рецепти на метадон одночасно в кількох медичних установах.

Таким чином, протягом двох років жінка шахрайським шляхом отримала понад 100 рецептів на наркотичний лікарський засіб.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду. Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці Києва викрили та затримали двох молодиків, які займалися збутом психотропної речовини альфа-PVP. Ними виявилися 20-річний уродженець Одещини та 21-річний мешканець Донеччини.