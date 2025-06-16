Киевлянка получила более 100 рецептов на метадон, обманывая врачей

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В Киеве завершено досудебное расследование в отношении 41-летней женщины, которая в течение года систематически вводила в заблуждение медицинских работников, чтобы незаконно получать наркотические препараты

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина находилась на заместительной поддерживающей терапии из-за зависимости от опиоидов и проходила лечение в медицинском учреждении. Однако, несмотря на это, она неоднократно скрывала этот факт от других врачей, получая рецепты метадона одновременно в нескольких медицинских учреждениях.

Таким образом, в течение двух лет женщина мошенническим путем получила более 100 рецептов на наркотическое лекарственное средство.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили и задержали двух молодых людей, занимавшихся сбытом психотропного вещества альфа-PVP. Ими оказались 20-летний уроженец Одесщины и 21-летний житель Донбасса.