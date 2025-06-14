У центрі Києва проходить Марш Рівності за права одностатевих пар
У центрі української столиці стартував Марш Рівності за права одностатевих пар
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Реальний Київ.
За безпекою заходу стежать сотні правоохоронців, адже попередньо був анонсований ще один марш – "За традиційні цінності".
Раніше ми повідомляли, що 14 червня у центрі Києва перекриють декілька вулиць.
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