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14 червня 2025, 09:50

У центрі Києва проходить Марш Рівності за права одностатевих пар

14 червня 2025, 09:50
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ілюстративне фото: із соцмереж
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У центрі української столиці стартував Марш Рівності за права одностатевих пар

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Реальний Київ.

За безпекою заходу стежать сотні правоохоронців, адже попередньо був анонсований ще один марш – "За традиційні цінності".

Раніше ми повідомляли, що 14 червня у центрі Києва перекриють декілька вулиць.

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