У центрі Києва проходить Марш Рівності за права одностатевих пар

ілюстративне фото: із соцмереж

У центрі української столиці стартував Марш Рівності за права одностатевих пар

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Реальний Київ.

За безпекою заходу стежать сотні правоохоронців, адже попередньо був анонсований ще один марш – "За традиційні цінності".

Раніше ми повідомляли, що 14 червня у центрі Києва перекриють декілька вулиць.