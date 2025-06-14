В центре Киева проходит Марш Равенства за права однополых пар

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В центре украинской столицы стартовал Марш Равенства за права однополых пар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Реальный Киев".

За безопасностью мероприятия следят сотни стражей порядка, ведь предварительно был анонсирован еще один марш – "За традиционные ценности".

Ранее сообщалось, что 14 июня в центре Киева перекроют несколько улиц.