В центре Киева сегодня перекроют несколько улиц

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В Киеве в субботу, 14 июня, перекроют движение по нескольким улицам

Как сообщает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщает Киевская городская военная администрация.

"Сообщаем, что сегодня, 14.06.2025 года, в связи с проведением мероприятий будут действовать временные ограничения/перекрытия движения для транспортных средств по отдельным улицам Киева", - говорится в сообщении.

Перекрыты будут:

– ул. Б.Хмельницкого (от ул. Крещатик до Терещенковской)

– ул. Е. Чикаленко (от б-ра Т. Шевченко до ул. Прорезной)

Также возможно перекрытие:

- улица Крещатик

– бульвар Т.Шевченко

- улица Владимирская

- улица Михайловская

- улица Прорезная

- Владимирский проезд

"Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня", - добавили в Киевской городской военной администрации.

Напомним, в Киеве демонтировали около 700 незаконных МАФов и киосков.