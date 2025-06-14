В центре Киева сегодня перекроют несколько улиц
В Киеве в субботу, 14 июня, перекроют движение по нескольким улицам
Как сообщает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщает Киевская городская военная администрация.
"Сообщаем, что сегодня, 14.06.2025 года, в связи с проведением мероприятий будут действовать временные ограничения/перекрытия движения для транспортных средств по отдельным улицам Киева", - говорится в сообщении.
Перекрыты будут:
– ул. Б.Хмельницкого (от ул. Крещатик до Терещенковской)
– ул. Е. Чикаленко (от б-ра Т. Шевченко до ул. Прорезной)
Также возможно перекрытие:
- улица Крещатик
– бульвар Т.Шевченко
- улица Владимирская
- улица Михайловская
- улица Прорезная
- Владимирский проезд
"Просим отнестись с пониманием и учесть при планировании вашего дня", - добавили в Киевской городской военной администрации.
Напомним, в Киеве демонтировали около 700 незаконных МАФов и киосков.