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11 червня 2025, 15:38

Запорізькі поліцейські викрили незаконне видобування води на 2,7 млн грн

11 червня 2025, 15:38
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Фото: поліція Запорізької області
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Поліція розкрила схему незаконного видобування води з багатомільйонними збитками

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У Запорізькій області поліція розкрила схему незаконного видобування підземних вод, що завдала державі збитків на понад 2,7 мільйона гривень. Фігурантом справи став 42-річний колишній директор одного з комунальних підприємств. За даними слідства, у період з 2018 по 2020 рік він організував видобування води з артезіанських свердловин без відповідного дозволу. До цього були залучені підлеглі працівники, які не знали про незаконні наміри керівника.

Поліція повідомила чоловікові про підозру. Йому інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу: незаконне видобування корисних копалин та зловживання службовим становищем. Санкції передбачають до 6 років позбавлення волі та заборону займати певні посади.

Досудове розслідування триває під керівництвом обласної прокуратури. Правоохоронці нагадують, що користування надрами потребує спеціальних дозволів і відповідальності перед законом.

Нагадаємо, під Запоріжжям росіяни атакували FPV-дроном автівку: поранені цивільні.

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