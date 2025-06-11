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11 червня 2025, 14:13

У інспектора Київського рибоохоронного патруля виявили активи на мільйони гривень

11 червня 2025, 14:13
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру головному державному інспектору Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що держслужбовець, не маючи підтверджених необхідних доходів, не задекларував квартиру площею 98,2 кв. м, придбану у 2024 році в Броварах під Києвом та оформлену на його дружину. Вартість житла складає майже 3,5 млн гривень.

Крім цього, правоохоронець не зазначив автомобіль, який був у власності дружини протягом звітного періоду, вартість придбання якого, згідно з договором купівлі-продажу занижена в декілька разів.

Інспектору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Йому загрожує штраф від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, в Києві командир військової частини заплатив 2000 доларів голові ВЛК, щоб не їхати на фронт.

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