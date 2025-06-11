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11 июня 2025, 14:13

У инспектора Киевского рыбоохранного патруля обнаружили активы на миллионы гривен

11 июня 2025, 14:13
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главному государственному инспектору Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что госслужащий, не имея подтвержденных необходимых доходов, не задекларировал квартиру площадью 98,2 кв. м, приобретенную в 2024 году в Броварах под Киевом и оформленную на его жену. Стоимость жилья составляет почти 3,5 млн. гривен.

Кроме этого, правоохранитель не указал автомобиль, который был в собственности жены в течение отчетного периода, стоимость приобретения которого, согласно договору купли-продажи, занижена в несколько раз.

Инспектору доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Ему грозит штраф от 3 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, в Киеве командир воинской части заплатил 2000 долларов главе ВЛК, чтобы не ехать на фронт.

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