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11 червня 2025, 11:45

Після нічної атаки на околицях Києва знайшли два ворожі безпілотники

11 червня 2025, 11:45
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Вибухотехніки швидко розрядили боєприпаси без жертв

Про це повідомляє Телеграм-канал "Реальний Київ", передає RegioNews.

У лісосмузі поблизу Києва після нічної атаки місцеві жителі виявили два ворожі безпілотники. Ці апарати були небезпечними, адже мали бойові частини, які могли здетонувати у будь-який момент. Місцеві мешканці відразу повідомили про знахідку рятувальні служби та правоохоронців.

На місце події швидко прибули вибухотехніки. Вони провели ретельний огляд території та вжили заходів для запобігання можливому вибуху. Обидва безпілотники було контрольовано розряджено. Під час ліквідації загрози ніхто не отримав травм.

Фахівці наголошують, що подібні випадки є реальними проявами небезпеки, яка залишається через військові дії. Мешканців просять бути пильними та негайно повідомляти про підозрілі предмети або знахідки правоохоронним органам. Також важливо дотримуватись інструкцій рятувальників, щоб убезпечити себе та інших.

Нагадаємо, що Київщина неодноразово ставала мішенню ворожих атак, і ризики від ворожих обстрілів та безпілотних апаратів залишаються актуальними.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти скинули вибухівку на подвір'я мешканця Чернігівщини.

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