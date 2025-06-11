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11 июня 2025, 12:52

В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна – полиция вовремя вмешалась

11 июня 2025, 12:52
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Фото: Патрульная полиция Киева
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Благодаря решительным действиям правоохранителей удалось предотвратить трагедию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В Киеве патрульные полицейские предотвратили попытку самоубийства женщины. Событие произошло в Оболонском районе столицы. Информация о том, что женщина намерена выпрыгнуть из окна многоэтажки, поступила в полицию от ее знакомого. Он подметил тревожные признаки в поведении женщины и сразу вызвал правоохранителей.

Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу. Они действовали быстро и профессионально, потому что ситуация требовала немедленного реагирования. Женщину удалось удержать от рокового шага - инспекторы вовремя схватили ее и увели в безопасное место.

После этого правоохранители пообщались с женщиной. Они нашли нужные слова, чтобы успокоить ее. Затем они передали женщину медикам для оказания необходимой помощи и дальнейшей поддержки.

Напомним, в Украину вернули тела 1212 погибших защитников.

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