Фото: Патрульная полиция Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В Киеве патрульные полицейские предотвратили попытку самоубийства женщины. Событие произошло в Оболонском районе столицы. Информация о том, что женщина намерена выпрыгнуть из окна многоэтажки, поступила в полицию от ее знакомого. Он подметил тревожные признаки в поведении женщины и сразу вызвал правоохранителей.

Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу. Они действовали быстро и профессионально, потому что ситуация требовала немедленного реагирования. Женщину удалось удержать от рокового шага - инспекторы вовремя схватили ее и увели в безопасное место.

После этого правоохранители пообщались с женщиной. Они нашли нужные слова, чтобы успокоить ее. Затем они передали женщину медикам для оказания необходимой помощи и дальнейшей поддержки.

Напомним, в Украину вернули тела 1212 погибших защитников.