В Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників
За результатами чергових репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 1212 військовослужбовців, які загинули, захищаючи країну
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.
Зазначається, що серед полеглих — захисники, які боронили:
- Курщину,
- Харківщину,
- Луганщину,
- Донеччину,
- Запорізьку область,
- Херсонщину,
У Коордштабі додали, що особовий склад Збройних Сил України забезпечує транспортування тіл до визначених державних установ. Надалі загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи МОЗ.
У найкоротші терміни будуть проведені всі необхідні експертизи для встановлення особистостей полеглих Героїв.
Нагадаємо, нещодавно за результатами чергових репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників.
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