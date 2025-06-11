В Україну повернули тіла 1212 загиблих захисників

фото: Координаційний штаб

За результатами чергових репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 1212 військовослужбовців, які загинули, захищаючи країну

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Зазначається, що серед полеглих — захисники, які боронили:

Курщину,

Харківщину,

Луганщину,

Донеччину,

Запорізьку область,

Херсонщину,

У Коордштабі додали, що особовий склад Збройних Сил України забезпечує транспортування тіл до визначених державних установ. Надалі загиблих передають представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи МОЗ.

У найкоротші терміни будуть проведені всі необхідні експертизи для встановлення особистостей полеглих Героїв.

Нагадаємо, нещодавно за результатами чергових репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників.

Читайте також: "Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв