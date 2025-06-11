Об этом сообщает Телеграмм-канал "Реальный Киев", передает RegioNews.

В лесополосе вблизи Киева после ночной атаки местные жители обнаружили два вражеских беспилотника, ведь имели боевые части, которые могли сдетонировать в любой момент. Местные жители сразу сообщили о находке спасательным службам и правоохранителям.

На место происшествия быстро прибыли взрывотехники. Они провели тщательный осмотр территории и приняли меры по предотвращению возможного взрыва. Оба беспилотника были контролируемо разряжены. При ликвидации угрозы никто не получил травмы.

Специалисты отмечают, что подобные случаи являются реальными проявлениями опасности, остающейся из-за военных действий. Жителей просят быть бдительными и немедленно сообщать о подозрительных предметах или находках правоохранительным органам. Также важно следовать инструкциям спасателей, чтобы обезопасить себя и других.

Напомним, что Киевщина неоднократно становилась мишенью вражеских атак и риски от вражеских обстрелов и беспилотных аппаратов остаются актуальными.

Ранее сообщалось, что российские кафиры сбросили взрывчатку во двор жителя Черниговщины.