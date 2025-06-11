Йому повідомили про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 7 років позбавлення волі

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У місті Самар Дніпропетровської області правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку через незаконне зберігання боєприпасів. Під час проведення обшуку в його помешканні вилучили понад тисячу патронів калібру 5,45 мм.

За фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України. Підозрюваному інкримінують придбання, носіння та зберігання бойових припасів без відповідного дозволу. Санкції за цією статтею передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці звертаються до мешканців регіону з проханням не зберігати вдома зброю та вибухонебезпечні предмети. Наголошують, що це може призвести до нещасних випадків, травмування або загибелі людей. Власників небезпечних предметів закликають добровільно здати їх у найближче відділення поліції, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Україні викрили "бізнесменів", які намагалися продавати трофейну зброю.