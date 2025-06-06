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06 червня 2025, 23:50

У Києві внаслідок обстрілу росіян пошкоджена бібліотека

06 червня 2025, 23:50
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Фото: районна бібліотека імені Григорія Сковороди
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У столиці внаслідок обстрілу 6 червня була пошкоджена одна з найпопулярніших бібліотек міста. У мережі з'явились фото пошкодженої будівлі

Про це повідомляє виконавчий директор Української асоціації видавців Ігор Степурін, передає RegioNews.

6 червня в Києві внаслідок російської атаки пошкоджена районна бібліотека імені Григорія Сковороди. На фото можна побачити вибиті вікна та інші пошкодження будівлі.

"Без перебільшення найкраща районна бібліотека Києва сильно пошкоджена після сьогоднішнього обстрілу столиці України", - написав Ігор Степурін.

Також згодом прокоментували ситуацію в бібліотеці.

"Рятувальники, місцева влада, комунальники, волонтери та багато небайдужих працюють разом — злагоджено й дружно! У приміщенні бібліотеки облаштовано штаб допомоги постраждалим", - повідомляє колектив бібліотеки.

Нагадаємо, також через обстріл 6 червня в Києві пошкоджено фасад музею біля Батьківщини-мати. На фото з місця подій можна побачити вибиті через вибухову хвилю вікна та двері.

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