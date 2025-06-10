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10 июня 2025, 17:32

В Киеве российские беспилотники повредили один из старейших стадионов

10 июня 2025, 17:32
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Фото: Юлия Хан
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В столице в результате атаки россиян пострадал один из стадионов. Речь идет о стадионе Спартак, который построили еще в 1934 году

Об этом сообщила директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, передает RegioNews.

В ночь на 10 июня в результате российской атаки на Киев пострадал стадион Спартак. На фотографиях, по которым поделилась Юлия Хан, можно увидеть повреждение спортивного объекта. Недалеко от трибун можно заметить обломки дронов. Повреждены беговые дорожки и административные здания.

Следует отметить, что стадион Спартак является одним из старейших. Его выстроили еще в 1934 году.

Напомним, 6 июня в Киеве в результате российской атаки была повреждена районная библиотека имени Григория Сковороды. На фото можно увидеть выбитые окна и другие повреждения здания.

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