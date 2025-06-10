Фото: ДСНС

В Воздушных силах объяснили, чем особенно опасны те дроны, которыми россияне атаковали столицу ночью. По словам спикера ВС ВСУ, эти дроны были начинены боевыми частями, которые направлены на поражение как можно большей площади.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в прямом эфире телемарафона, передает RegioNews.

По словам Юрия Игната, россияне в ночь на 10 июня атаковали столицу беспилотниками типа "Шахед", начиненными шрапнелью. Это снаряды, которые рассчитаны на поражение как можно большей площади и людей.

"Боевая часть как ракеты, так и "Шахеда" могут иметь разную оснастку — термобарический или осколочно-фугасный боеприпас, а также шрапнель. Шрапнель используется, чтобы поразить как можно большие расстояния и не только технику, автомобили, но и людей", - говорит спикер Воздушных сил.

По этой причине граждан всегда призывают не находиться на улице или у окон во время воздушной тревоги. Ибо такие боевые части разлета могут представлять смертельную угрозу.

Напомним, в ночь на 10 июня россияне нанесли удар по Киеву ударными беспилотниками. По словам городского головы Киева Виталия Кличко, известно о разрушении в семи районах города.