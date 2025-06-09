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09 червня 2025, 18:49

У Києві збудують храм із кав’ярнею та дитячою кімнатою: як це виглядатиме

09 червня 2025, 18:49
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На Оболоні зведуть новий храм, який матиме сучасний вигляд і нестандартне наповнення

Про це пише місцевий Телеграм-канал, передає RegioNews.

Церква буде побудована у формі хреста, проте матиме сучасний архітектурний стиль із панорамними вікнами та прозорими фасадами. Особливістю стане прозорий хрест, що перетинатиме центральний купол і робитиме простір світлим удень, адже будівля використовуватиме максимум природного освітлення.

Проєкт передбачає багатофункціональність. Усередині храму облаштують:

  • укриття для безпеки людей,
  • кав’ярню для спілкування та відпочинку,
  • а також дитячу кімнату для найменших відвідувачів.

У храмі планують створити зал для проведення різноманітних заходів, щоб будівля стала не лише духовним осередком, а й місцем зустрічей та спільноти.

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Будівництво цього простору передбачає поєднання традиційної сакральної функції з актуальними потребами громади. Таке поєднання храму, кав’ярні та громадського простору має на меті створити відкриту атмосферу для мешканців району та відвідувачів.

Церкву планують спорудити на перетині Йорданської вулиці та Оболонської набережної. Місце вибрали не випадково — тут часто відпочивають жителі столиці.

Очікується, що новий простір стане популярним серед громади та внесе свій внесок у розвиток мікрорайону.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині 63-річного чоловіка судитимуть за розпалювання релігійної ворожнечі.

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