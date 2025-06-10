У поліції показали наслідки нічної атаки ворожих дронів на Одесу

фото: Національна поліція

Унаслідок нічної атаки БпЛА ворога на Одесу загинули 2 людей, ще 9 постраждало

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Пошкоджено багато житлових будинків, пологовий будинок, будівлю залізничного вокзалу, адміністративні будівлі, спорткомплекс, зоопарк та іншу цивільну інфраструктуру, а також транспортні засоби.

Інформація щодо точної кількості потерпілих та пошкодженого майна уточнюється.

Поліцейські на місці документують наслідки воєнного злочину РФ, збирають докази, опитують громадян, забезпечують правопорядок.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня росіяни знову атакували Одесу.