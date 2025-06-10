На Донеччині поліція повідомила про загибель трьох мирних мешканців і вісім поранених унаслідок чергових атак російських військ

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Загалом, під вогнем опинилися 16 населених пунктів області. Зруйновано або пошкоджено щонайменше 60 цивільних об’єктів, зокрема 24 житлові будинки.

У Мирнограді ворог скинув керовану авіаційну бомбу "КАБ-250", а також обстріляв місто з артилерії. Унаслідок цих обстрілів загинула одна людина, ще одна отримала поранення. У Покровську росіяни влучили по приватному будинку, вбивши цивільного. Ще одна людина зазнала травм, коли дрон уразив цивільний автомобіль на трасі.

В Яровій окупанти застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч". Є один загиблий і двоє поранених серед місцевих мешканців. У Краматорську зафіксовано два випадки травмування мирних жителів – місто також потрапило під обстріл РСЗВ та атак дронів.

Крім того, у Костянтинівці російські дрони атакували два цивільних автомобілі. Одна людина отримала поранення. У Бойківці Шахівської громади ворожий дрон уразив ще одне цивільне авто – знову постраждала мирна людина. Правоохоронці продовжують документувати наслідки обстрілів і допомагати постраждалим.

Раніше повідомлялося, більшість українців категорично проти будь-яких територіальних поступок, - опитування.