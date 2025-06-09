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09 червня 2025, 17:58

Наші тати на фронті: на Київщині спалахнув конфлікт через російську музику

09 червня 2025, 17:58
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У Броварах, що на Київщині, виник конфлікт через російську музику

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцевий Телеграм-канал.

Інцидент стався через те, що місцеві мешканці почули пісні, які виконувалися мовою країни-агресора. Один із чоловіків попросив вимкнути музику, проте його прохання викликало суперечку серед присутніх.

Дівчина з відео наголошувала на тому, що її батько нині воює на фронті за Україну. Вони висловили обурення з приводу того, що у громадському місці звучить музика країни, яка завдає шкоди їхній країні. Через це напруга між людьми зросла.

Українці дедалі більше гостро реагують на прояви, які нагадують про війну і втрати. Водночас такі ситуації підкреслюють необхідність дотримання культурної та національної ідентичності в суспільстві.

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Правоохоронці наразі не повідомляли про офіційні заходи чи покарання у зв’язку з цією суперечкою.

Раніше повідомлялося про новий мовний скандал: таксист у Києві відмовився говорити з пасажирами українською.

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