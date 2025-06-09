Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову ДніпроОВА Сергія Лисака.

Під час нападу на місто агресор застосував безпілотний літальний апарат (БпЛА), який скинув боєприпас на житлові райони. Через це чоловік отримав смертельні травми.

Місцева влада та рятувальні служби оперативно відреагували на інцидент. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Українці повертаються з російського полону: стартував новий етап обміну

У ОВА висловили щирі співчуття родині загиблого і всім, хто втратив близьких у цей складний час.

Раніше повідомлялось, що в Одесі засудили банду, що викрала хлопця заради викупу.