16:37  09 червня
У центрі Дніпра біля фонтану відпочиває справжній пітон – відео
15:55  09 червня
На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда
13:25  09 червня
ЗСУ уразили російські винищувачі на аеродромі "Саваслейка"
UA | RU
UA | RU
09 червня 2025, 16:52

На Дніпропетровщині загинув 58-літній чоловік: його життя обірвала ворожа атака - ОВА

09 червня 2025, 16:52
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Нікополі трагічно загинув 58-річний чоловік внаслідок ворожого обстріл

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову ДніпроОВА Сергія Лисака.

Під час нападу на місто агресор застосував безпілотний літальний апарат (БпЛА), який скинув боєприпас на житлові райони. Через це чоловік отримав смертельні травми.

Місцева влада та рятувальні служби оперативно відреагували на інцидент. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Українці повертаються з російського полону: стартував новий етап обміну

У ОВА висловили щирі співчуття родині загиблого і всім, хто втратив близьких у цей складний час.

Раніше повідомлялось, що в Одесі засудили банду, що викрала хлопця заради викупу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть війна Україна обстріл
Ворожа атака на Рівненщину: де зафіксовано найбільше руйнувань
09 червня 2025, 16:18
Українці повертаються з російського полону: стартував новий етап обміну
09 червня 2025, 15:33
У ставку на Кіровоградщині потонула людина
09 червня 2025, 15:10
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Полон, погрози й шантаж: в Одесі засудили банду, що викрала хлопця заради викупу
09 червня 2025, 16:56
У центрі Дніпра біля фонтану відпочиває справжній пітон – відео
09 червня 2025, 16:37
Український військовополонений показав шокуючий напис на своєму тілі після обміну
09 червня 2025, 16:20
Ворожа атака на Рівненщину: де зафіксовано найбільше руйнувань
09 червня 2025, 16:18
На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда
09 червня 2025, 15:55
Тільки 1 з 6 успішно складає практичний іспит з першої спроби— у МВС пояснили причини
09 червня 2025, 15:47
На Черкащині чоловік побив односельця до смерті
09 червня 2025, 15:45
Українці повертаються з російського полону: стартував новий етап обміну
09 червня 2025, 15:33
Сімейна сварка у Кривому Розі завершилася смертельною трагедією
09 червня 2025, 15:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »