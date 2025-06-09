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09 червня 2025, 13:35

На Київщині та Миколаївщині СБУ викрила шпигунів, які передавали дані про авіацію ЗСУ

09 червня 2025, 13:35
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Наразі обидва перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення

Двоє громадян України були затримані співробітниками СБУ за підозрою у шпигунстві на користь російської федерації. Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, обидва зловмисники передавали інформацію про польоти бойової авіації ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.

У Київському регіоні викрито жінку, яка облаштувала спостережний пункт на балконі власної квартири. 34-річна місцева жителька, яка не мала офіційної роботи, нібито співпрацювала з фсб за обіцянку грошової винагороди. Вона стежила за часом і напрямками польотів літаків Сил оборони, а також повідомляла про наслідки російських ударів. Отриману інформацію вона передавала представникам російської спецслужби.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення заставиЗловмисники перебувають під вартою без права внесення застави

Інший випадок стався на Миколаївщині. Мобілізований військовослужбовець із місцевої частини таємно знімав на відео бойові вильоти українських літаків. Після цього він поширював файли через популярні месенджери, де їх могли перехопити російські спецслужби.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами підривної діяльності. Слідчі СБУ вже оголосили обом затриманим про підозру у державній зраді та несанкціонованому поширенні даних про ЗСУ. Обидва перебувають під вартою без можливості внесення застави.

Фігурантам загрожує від п’яти років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії здійснюються під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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