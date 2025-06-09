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09 июня 2025, 14:40

СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего вражеские удары по Киеву

09 июня 2025, 14:40
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фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила корректировщика массированных воздушных атак РФ по Киеву. Предателю грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленник действовал по заказу ФСБ. Предатель должен был найти и передать оккупантам координаты ПВО и мобильных огневых групп, обороняющих Киев.

Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия. ФСБ завербовала его из-за запретной в Украине соцсети.

СБУ разоблачила шпиона на начальном этапе разведактивности. Он был задержан вблизи пункта базирования Сил обороны.

У фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ. Следователи сообщили вражескому агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала 16-летнего студента, корректировавшего удары РФ по Полтавщине и Днепропетровщине.

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