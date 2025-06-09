СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего вражеские удары по Киеву
Служба безопасности разоблачила корректировщика массированных воздушных атак РФ по Киеву. Предателю грозит пожизненное заключение
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, злоумышленник действовал по заказу ФСБ. Предатель должен был найти и передать оккупантам координаты ПВО и мобильных огневых групп, обороняющих Киев.
Вражеским агентом оказался 41-летний кладовщик местного предприятия. ФСБ завербовала его из-за запретной в Украине соцсети.
СБУ разоблачила шпиона на начальном этапе разведактивности. Он был задержан вблизи пункта базирования Сил обороны.
У фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ. Следователи сообщили вражескому агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее СБУ задержала 16-летнего студента, корректировавшего удары РФ по Полтавщине и Днепропетровщине.