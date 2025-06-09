В настоящее время оба находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение

Двое граждан Украины были задержаны сотрудниками СБУ по подозрению в шпионаже в пользу российской федерации. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, оба злоумышленника передавали информацию о полетах боевой авиации ВСУ в Киевской и Николаевской областях.

В Киевском регионе разоблачена женщина, которая обустроила наблюдательный пункт на балконе собственной квартиры. 34-летняя местная жительница, не имевшая официальной работы, якобы сотрудничала с ФСБ за обещание денежного вознаграждения. Она следила за временем и направлениями полетов самолетов Сил обороны, а также сообщала о последствиях российских ударов. Получившуюся информацию она передавала представителям российской спецслужбы.

Другой случай произошел в Николаевской области. Мобилизированный военнослужащий с местной части тайно снимал на видео боевые вылеты украинских самолетов.

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Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны с поличным. Следователи СБУ уже объявили обоим задержанным о подозрении в государственной измене и несанкционированном распространении данных об ВСУ. Оба находятся под стражей без возможности внесения залога.

Фигурантам грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Следственные действия производятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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