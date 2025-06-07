В Киеве кассир почтового отделения украл из сейфа более 100 тыс. грн

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Правоохранители задержали 22-летнего кассира, похитившего из сейфа более 103 тысяч гривен. Чтобы скрыть недостаток, он внес фальшивые записи во внутреннюю кассовую систему компании

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Преступление разоблачили следователи Подольского управления полиции совместно с киберполицией.

По словам следователя, молодой человек пользовался своим доступом к кассе и электронной системе для присвоения денег и подделки документов.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по статьям:

ч. 4 ст. 191 УК – присвоение имущества в условиях военного положения;

ч. 1 и ч. 3 ст. 362 УК — несанкционированное изменение информации в электронных системах.

За это мужчине грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права занимать соответствующие должности.

Полиция подчеркивает, что служебные преступления в финансовой сфере во время военного положения строго наказываются законом.

Напомним, на Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов.