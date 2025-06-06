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06 червня 2025, 14:44

Загиблі та постраждалі: росіяни атакували Херсонщину безпілотниками

06 червня 2025, 14:44
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Фото: Нацполіція
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Росіяни атакували Херсонську область дронами. Внаслідок атаки є руйнування та поранені люди

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Внаслідок російської атаки по Херсонщині двоє людей загинули. Ще 10 людей отримали поранення. Також пошкоджені будинки, медичні та навчальні заклади.

В Антоновці внаслідок атаки російських безпілотників двоє чоловіків постраждали. У них мінно-вибухові травмі й уламкові поранення різних частин тіла.

У Дніпровському росіяни скинули вибухівку на 44-річного чоловіка, який їхав на мопеді. Внаслідок удару він отримав мінно-вибухову травму, струс головного мозку й контузію.

У Бериславі виявили тіло чоловіка з уламковими пораненнями. Ймовірно, він загинув у результаті ворожого обстрілу. Також у місці постраждав 47-річний місцевий житель, якого вже госпіталізували.

У Білозерці під дронову атаку ворога потрапив 44-річний чоловік. Його ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, струсом головного мозку й контузією.

Один з російських дронів влучив у автомобіль в центрі Херсона. Також пошкоджена будівля поруч. Внаслідок удару загинув 32-річний чоловік. Також постраждали троє херсонців віком 44, 68 та 74 років. Попередньо в них діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня внаслідок ворожих ударів у Кременчуці спалахнули пожежі. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

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