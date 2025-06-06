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06 червня 2025, 20:18

Удар по Чернігові: рятувальники з під завалів дістали тіло

06 червня 2025, 20:18
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Фото: ДСНС
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У Чернігові дістали тіло загиблого. Рятувальники продовжують шукати людей серед завалів

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Чернігові продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів. Рятувальники повідомляли, що під завалами ще можуть бути люди. Тепер повідомили, що вже деблокували з-під завалів тіло.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, росіяни 6 червня атакували Чернівську область ракетами та дронами. Внаслідок ударів пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство. Повідомлялось про трьох поранених.

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