Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Чернігові продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів. Рятувальники повідомляли, що під завалами ще можуть бути люди. Тепер повідомили, що вже деблокували з-під завалів тіло.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, росіяни 6 червня атакували Чернівську область ракетами та дронами. Внаслідок ударів пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство. Повідомлялось про трьох поранених.