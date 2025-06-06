Удар по Чернігові: рятувальники з під завалів дістали тіло
У Чернігові дістали тіло загиблого. Рятувальники продовжують шукати людей серед завалів
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Чернігові продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів. Рятувальники повідомляли, що під завалами ще можуть бути люди. Тепер повідомили, що вже деблокували з-під завалів тіло.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, росіяни 6 червня атакували Чернівську область ракетами та дронами. Внаслідок ударів пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство. Повідомлялось про трьох поранених.
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