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06 июня 2025, 23:50

В Киеве в результате обстрела россиян повреждена библиотека

06 июня 2025, 23:50
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Фото: районная библиотека имени Григория Сковороды
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В столице в результате обстрела 6 июня была повреждена одна из самых популярных библиотек города. В сети появились фото поврежденного здания

Об этом сообщает исполнительный директор Украинской ассоциации издателей Игорь Степурин, передает RegioNews.

6 июня в Киеве в результате российской атаки повреждена районная библиотека имени Григория Сковороды. На фото можно увидеть выбитые окна и другие повреждения здания.

"Без преувеличения лучшая районная библиотека Киева сильно повреждена после обстрела столицы Украины", - написал Игорь Степурин.

Также впоследствии прокомментировали ситуацию в библиотеке.

"Спасатели, местные власти, коммунальщики, волонтеры и многие неравнодушные работают вместе — слаженно и дружно! В помещении библиотеки обустроен штаб помощи пострадавшим", - сообщает коллектив библиотеки.

Напомним, также из-за обстрела 6 июня в Киеве поврежден фасад музея возле Родины-мать. На фото с места событий можно увидеть выбитые из-за взрывной волны окна и двери.

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