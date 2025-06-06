Фото: ДСНС

На Чернігівщині рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та дитячий садок

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Російські військові атакували безпілотниками та ракетами Чернігівську область. Внаслідок ударів в місті пошкоджені житлові багатоквартирні будинки, дитсадок, об’єкти інфраструктури та промислове підприємство. Також отримали поранення три людини.

За попередніми даними, під завалами зруйнованої будівлі можуть бути люди. ДСНС продовжує пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, також росіяни атакували безпілотниками Херсонську область. Внаслідок удару ворога двоє людей загинули. Також є поранені місцеві жителі.