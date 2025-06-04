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Скандал в Киеве: нетрезвый спортсмен ударил нацгвардейца на блокпосту
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04 июня 2025, 12:38

Скандал в Киеве: нетрезвый спортсмен ударил нацгвардейца на блокпосту

04 июня 2025, 12:38
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В столице сообщили о подозрении 23-летнему киевлянину, напавшему на военнослужащего Национальной гвардии во время несения службы на блокпоста

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 1 июня на одном из блокпостов при въезде в Киев во время комендантского часа.

Полицейские остановили автомобиль с водительницей, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находился нетрезвый пассажир, который во время проверки вел себя агрессивно.

В ответ на законные действия правоохранителей он ударил находившегося на службе военнослужащего Нацгвардии.

По данным следствия, подозреваемый является профессиональным спортсменом, занимающимся боевыми искусствами.

Ему сообщено о подозрении. Мужчине светит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области водитель вместо поехать на ВЛК — травмировал военного ТЦК.

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