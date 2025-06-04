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04 июня 2025, 12:23

В Киеве командир воинской части заплатил 2000 долларов главе ВВК, чтобы не ехать на фронт

04 июня 2025, 12:23
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Государственной пограничной службы Украины разоблачили полковника на предоставлении взятки председателю военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, командир одной из воинских частей через посредника — медсестру этой части передал 2000 долларов США председателю ВВК за прохождение комиссии без его участия. За эти деньги он просил "найти" у него заболевание, которое не позволило бы перевести его в район ведения боевых действий, но не привело к увольнению с военной службы.

Факт передачи денег и медицинских документов был зафиксирован следователями ГБР.

Офицеру поставлено в известность о подозрении в передаче неправомерной выгоды должностному лицу, чтобы оно, используя свое служебное положение, сделало что-то в его интересах (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Медицинская сестра также сообщила о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Обоим грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в мае текущего года мае пограничникам пытались 62 раза дать взятки более чем на 1,2 млн гривен.

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