В Киеве командир воинской части заплатил 2000 долларов главе ВВК, чтобы не ехать на фронт
Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Государственной пограничной службы Украины разоблачили полковника на предоставлении взятки председателю военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, командир одной из воинских частей через посредника — медсестру этой части передал 2000 долларов США председателю ВВК за прохождение комиссии без его участия. За эти деньги он просил "найти" у него заболевание, которое не позволило бы перевести его в район ведения боевых действий, но не привело к увольнению с военной службы.
Факт передачи денег и медицинских документов был зафиксирован следователями ГБР.
Офицеру поставлено в известность о подозрении в передаче неправомерной выгоды должностному лицу, чтобы оно, используя свое служебное положение, сделало что-то в его интересах (ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Медицинская сестра также сообщила о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Обоим грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в мае текущего года мае пограничникам пытались 62 раза дать взятки более чем на 1,2 млн гривен.