Заступник керівника Полтавського тролейбусного депо попався на "відкаті"

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У Полтаві на хабарі затримали Івана Скакуна, заступника начальника з адміністративної діяльності комунального підприємства "Полтаваелектроавтотранс"

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

За даними слідства, Скакун отримав 42 тисячі гривень у вигляді відкату — це 8% від суми тендеру на пів мільйона гривень. Що саме закуповували — матеріалах справи поки не вказано.

Гроші передав підприємець, який співпрацював із правоохоронцями.

Під час передачі конверта Скакун попросив залишити частину грошей, після чого його затримали.

Скакуну оголосили підозру та обрали запобіжний захід: 60 діб під вартою з можливістю внесення застави 151 400 грн.

Що відомо про Скакуна

Уродженця міста Кам'янське Івана Скакуна призначили на посаду заступника начальника КП "ПЕАТ" у грудні 2023 року.

Це не перша кримінальна справа, в якій фігурує чоловік. У 2016-2017 роках він працював у Кам'янському Дніпропетровської області на посаді заступника директора комунального підприємства "Трамвай" Кам'янської міської ради.

Тоді слідство вважало, що він вимагав у компаній "Прайм Ойл" і "ТВК Прайм" 20% "відкату" від суми постачань паливно-мастильних матеріалів. Ключовий свідок у справі передав йому 4273 грн на банківську картку, нібито як частину неправомірної вигоди. Проте суд виправдав Скакуна.

Нагадаємо, ВАКС засудив на 4 роки позбавлення волі заступника голови Федерації профспілок, який намагався дати 150 000 доларів хабаря колегії суддів.