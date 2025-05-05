На Чернігівщині співробітник ТЦК намагався за 1300 доларів "прикрити" військовозобов’язаного

фото: ДПСУ

У Чернігівській області прикордонники спільно із правоохоронцями викрили протиправну діяльність посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав та отримав 1300 доларів США за сприяння у знятті з розшуку військовозобов’язаного громадянина, який уникав мобілізації. За цю суму він пообіцяв "вплинути" на систему обліку, аби замовника виключили з переліку осіб, які перебувають в активному розшуку.

Затримання відбулося безпосередньо під час отримання частини хабаря.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік кинув "коктейль Молотова" в ТЦК.