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30 травня 2025, 17:45

Відрізали голову і руки: у Києві засудили чоловіків, які викрали і вбили батька боржника

30 травня 2025, 17:45
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У Києві засудили чоловіків, які викрали та вбили людину. Виявилось, що мотивом був великий борг у розмірі 2 мільйонів доларів

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У Києві засудили до довічного ув'язнення двох чоловіків. Вони викрали та вбили заручника, а згодом — відрізали йому голову та руки. За даними поліції, причиною стали борги. Один із засуджених позичив гроші знайомому бізнесмену під відсотки. Бізнес боржника з торгівлі мобільними телефонами прогорів. Сума боргу становила 2 мільйона доларів США.

"Кредитор" завернувся до знайомого, щоб той допоміг йому вирішити питання про "повернення боргу". Разом вони дізнались, що боржника нібито викрали інші кредитори, а тому вони вирішили взяти в заручники його батька. Злочин планували детально: на пів року зловмисники орендували приватний будинок у Полтавській області, куди викрали киянина.

У записці батько боржника просив зібрати 2 мільйони доларів США, щоб його звільнили. Зловмисники катували його, знімали це на відео.

Коли вони не отримали гроші від родини (бо такої суми в сім'ї не було), вони вирішили вбити заручника. Змішавши таблетки клофеліну з алкоголем, вони примусово напоїли потерпілого, внаслідок чого він помер.

Для того, щоб приховати сліди злочину, вони відрізали чоловіку голову та руки. Після цього тіло закопали на території лісопосадки в іншому селі, а відрізані частини залили сумішшю з цементу.

Нагадаємо, на Одещині чоловіка через борги викрали. Зловмисники били його та знущались. Зокрема, вдягали на шию ошийник та змушували бігти за автомобілем.

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