15:59  30 мая
На Полтавщине в результате взрыва гранаты в авто погиб военнослужащий
16:59  30 мая
В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных
16:31  30 мая
В Донецкой области военные продали более 1000 л горючего, предназначенного для выполнения боевых задач
UA | RU
UA | RU
30 мая 2025, 17:45

Отрезали голову и руки: в Киеве осудили мужчин, похитивших и убивших отца должника

30 мая 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Киеве осудили мужчин, похитивших и убивших человека. Оказалось, что мотивом был большой долг в размере 2 миллионов долларов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Киеве приговорили к пожизненному заключению двух мужчин. Они похитили и убили заложника, а затем отрезали ему голову и руки. По данным полиции, причиной стали долги. Один из осужденных ссудил деньги знакомому бизнесмену под проценты. Бизнес должник с торговыми мобильными телефонами прогорел. Сумма долга составила 2 миллиона долларов США.

"Кредитор" завернулся к знакомому, чтобы тот помог ему решить вопрос о "возвращении долга". Вместе они узнали, что должника якобы похитили другие кредиторы, поэтому решили взять в заложники его отца. Преступление планировали подробно: на полгода злоумышленники арендовали частный дом в Полтавской области, куда угнали киевлянина.

В записке отец должника просил собрать 2 миллиона долларов США, чтобы его уволили. Злоумышленники пытали его, снимали это на видео.

Когда они не получили деньги от семьи (потому что такой суммы в семье не было), они решили убить заложника. Смешав таблетки клофелина с алкоголем, они принудительно напоили потерпевшего, в результате чего он скончался.

Для того чтобы скрыть следы преступления, они отрезали мужчине голову и руки. После этого тело закопали на территории лесопосадки в другой деревне, а отрезанные части залили смесью из цемента.

Напомним, в Одесской области мужчину из-за долгов похитили. Злоумышленники избивали его и издевались. В частности, надевали на шею ошейник и заставляли бежать за автомобилем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство
Застолье закончилось трагедией: в Винницкой области мужчина убил ножом своего товарища
29 мая 2025, 16:42
Избил до смерти и ограбил: на Волыни мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы
29 мая 2025, 13:46
В Тернопольской области женщине грозит пожизненное за смерть четырехлетнего сына
29 мая 2025, 00:40
Все новости »
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
Оккупанты атаковали с дрона гражданский автомобиль на Херсонщине
30 мая 2025, 18:43
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных
30 мая 2025, 18:33
Во Львове презентовали обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений
30 мая 2025, 17:52
Во Львове задержали организатора схемы для "путешествий" уклонистов
30 мая 2025, 17:50
В Константиновке Донецкой области россияне уничтожили последний АЗК ОККО
30 мая 2025, 17:19
В Украине больше не будут продлевать сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных
30 мая 2025, 16:59
"Позвонили из банка": пенсионер из Житомирской области перечислил аферистам более 40 тысяч
30 мая 2025, 16:52
Пограничники Львовщины получили дроны и оборудование более чем на миллион гривен
30 мая 2025, 16:48
В Донецкой области военные продали более 1000 л горючего, предназначенного для выполнения боевых задач
30 мая 2025, 16:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »