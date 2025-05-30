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В Киеве осудили мужчин, похитивших и убивших человека. Оказалось, что мотивом был большой долг в размере 2 миллионов долларов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Киеве приговорили к пожизненному заключению двух мужчин. Они похитили и убили заложника, а затем отрезали ему голову и руки. По данным полиции, причиной стали долги. Один из осужденных ссудил деньги знакомому бизнесмену под проценты. Бизнес должник с торговыми мобильными телефонами прогорел. Сумма долга составила 2 миллиона долларов США.

"Кредитор" завернулся к знакомому, чтобы тот помог ему решить вопрос о "возвращении долга". Вместе они узнали, что должника якобы похитили другие кредиторы, поэтому решили взять в заложники его отца. Преступление планировали подробно: на полгода злоумышленники арендовали частный дом в Полтавской области, куда угнали киевлянина.

В записке отец должника просил собрать 2 миллиона долларов США, чтобы его уволили. Злоумышленники пытали его, снимали это на видео.

Когда они не получили деньги от семьи (потому что такой суммы в семье не было), они решили убить заложника. Смешав таблетки клофелина с алкоголем, они принудительно напоили потерпевшего, в результате чего он скончался.

Для того чтобы скрыть следы преступления, они отрезали мужчине голову и руки. После этого тело закопали на территории лесопосадки в другой деревне, а отрезанные части залили смесью из цемента.

Напомним, в Одесской области мужчину из-за долгов похитили. Злоумышленники избивали его и издевались. В частности, надевали на шею ошейник и заставляли бежать за автомобилем.