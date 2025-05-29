У Києві на іноземця впав балкон: чоловік отримав травми
У четвер, 29 травня, у Подільському районі Києва на громадянина Сполучених Штатів Америки, впав балкон. Іноземець приїхав в Україну документувати війну
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Зазначається, що постраждав громадянин США Крістофер Волтерс, який приїхав в Україну документувати російсько-українську війну.
Чоловік вижив, однак зазнав травм.
Фахівці вже розпочали перевірку фасадів будинку на предмет аварійності, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
Нагадаємо, столичні правоохоронці повідомили про підозру 16-річному підлітку, який під час конфлікту з безпритульним забив його палицею до смерті.
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