У Києві на іноземця впав балкон: чоловік отримав травми

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У четвер, 29 травня, у Подільському районі Києва на громадянина Сполучених Штатів Америки, впав балкон. Іноземець приїхав в Україну документувати війну

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждав громадянин США Крістофер Волтерс, який приїхав в Україну документувати російсько-українську війну.

Чоловік вижив, однак зазнав травм.

Фахівці вже розпочали перевірку фасадів будинку на предмет аварійності, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.



Нагадаємо, столичні правоохоронці повідомили про підозру 16-річному підлітку, який під час конфлікту з безпритульним забив його палицею до смерті.