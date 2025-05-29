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29 мая 2025, 14:48

В Киеве на иностранца упал балкон: мужчина получил травмы

29 мая 2025, 14:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 29 мая, в Подольском районе Киева на гражданина Соединенных Штатов Америки упал балкон. Иностранец приехал в Украину документировать войну

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадал гражданин США Кристофер Уолтерс, приехавший в Украину документировать российско-украинскую войну.

Муж выжил, однако получил травмы.

Специалисты уже начали проверку фасадов дома на предмет аварийности, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.


Напомним, столичные правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему подростку, который во время конфликта с бездомным забил его палкой до смерти.

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