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27 травня 2025, 13:27

У Києві чоловік вкрав у коханої 300 тис. грн і втік до Одеси

27 травня 2025, 13:27
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фото: Національна поліція
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У Києві завершено досудове розслідування щодо 30-річного чоловіка, який викрав у своєї співмешканки значну суму грошей і втік до іншого міста

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, через місяць спільного проживання, поки жінка була на роботі, чоловік поцупив 300 тисяч гривень із її заощаджень. Після цього він викликав таксі та поїхав до Одеси, де витратив частину коштів на власні потреби.

Про зникнення грошей до поліції повідомила сама потерпіла, яка звернула увагу, що її співмешканець раптово зник і перестав виходити на зв'язок.

Правоохоронці швидко відреагували: через добу після звернення підозрюваного затримали. Частину вкрадених грошей вилучили, а решту — він уже встиг витратити.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. На час розслідування він перебував під вартою.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під час нічної атаки на місто пограбував свого товариша.

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