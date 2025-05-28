В Киеве ликвидировали онлайн-казино, которое зарабатывало более миллиона гривен в месяц

фото: Киевская городская прокуратура

В столице сообщили о подозрении двум мужчинам, организовавшим деятельность онлайн-казино без лицензии

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Злоумышленники создали на дому специальное программное обеспечение для проведения азартных онлайн-игр. Потенциальным игрокам они посылали ссылки для регистрации на нелегальном вебресурсе через мессенджеры, а регистрацию сопровождал оператор так называемой "службы поддержки".

Ежемесячная прибыль от деятельности онлайн-казино превышала миллион гривен.

Для проведения финансовых операций организаторы использовали сеть дроп — банковские счета этих лиц передавали игрокам для пополнения баланса на сайте казино.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, наличные деньги, черновые записи и цифровые доказательства противоправной деятельности.

Напомним, в Киеве разоблачили подпольную онлайн-площадку, которая маскировалась под стриминговую платформу и медиапроект, но на самом деле использовалась для организации нелегального казино.