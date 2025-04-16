Онлайн-казино під виглядом телестудії: у Києві викрили підпільний заклад

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У Києві викрили підпільний онлайн-майданчик, який маскувався під стрімінгову платформу та медіапроєкт, але насправді використовувався для організації нелегального казино

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Нелегальний гральний хаб функціонував у Печерському районі столиці. У закладі в онлайн-форматі проводили азартні ігри, маскуючи під медіапроєкт діяльність понад 10 заборонених інтернет-казино.

Під час обшуків правоохоронці виявили та конфіскували технічні засоби, за допомогою яких забезпечувалася робота грального бізнесу. Серед вилученого: комп’ютери, серверне обладнання, аудіо- та відеотехніка, а також елементи мережевої інфраструктури.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється коло причетних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцейських хабарем в 150 тисяч гривень.