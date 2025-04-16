Онлайн-казино під виглядом телестудії: у Києві викрили підпільний заклад
У Києві викрили підпільний онлайн-майданчик, який маскувався під стрімінгову платформу та медіапроєкт, але насправді використовувався для організації нелегального казино
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.
Нелегальний гральний хаб функціонував у Печерському районі столиці. У закладі в онлайн-форматі проводили азартні ігри, маскуючи під медіапроєкт діяльність понад 10 заборонених інтернет-казино.
Під час обшуків правоохоронці виявили та конфіскували технічні засоби, за допомогою яких забезпечувалася робота грального бізнесу. Серед вилученого: комп’ютери, серверне обладнання, аудіо- та відеотехніка, а також елементи мережевої інфраструктури.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюється коло причетних осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцейських хабарем в 150 тисяч гривень.