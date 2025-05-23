У Києві чоловік змушував дітей торкатися його статевого органу

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У Києві судитимуть 36-річного чоловіка, якого звинувачують у скоєнні розпусних дій щодо малолітніх дітей

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що під керівництвом ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва до суду направили обвинувальний акт проти 36-річного чоловіка з міста Запоріжжя за звинуваченням у розпусних діях щодо малолітніх дітей.

Розслідування встановило, що підозрюваний, перебуваючи на Оболоні, використовуючи обман, звертався до дітей з проханням дістати нібито ключі або брелок із кишені його штанів.

У процесі цього діти торкалися до його статевого органу. Інциденти сталися в грудні 2024 року та січні 2025 року.

Про такі дії чоловіка батькам повідомили постраждалі — 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Відповідно до санкції статті, йому загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, на Київщині чоловік отримав вирок за зґвалтування власної доньки. Дівчинці на той момент було лише 9 років.