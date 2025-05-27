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27 мая 2025, 18:13

Сбил человека и скрылся: в Киеве судили водителя за смертельное ДТП

27 мая 2025, 18:13
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Фото: прокуратура
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В Киеве огласили приговор водителя, совершившего смертельное ДТП. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве судили водителя, сбившего женщину на Березняках. Ему присудили наказание в виде 7,5 лет заключения.

Сама авария произошла в декабре прошлого года.Тогда 24-летний водитель в пьяном состоянии сбил женщину, а после этого сбежал с места аварии. 52-летняя потерпевшая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП, к сожалению, она погибла.

Также этот водитель столкнулся с еще одним автомобилем. После этого он покинул машину, которую он арендовал для работы таксистом, и скрылся с места происшествия, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Напомним, ранее в Одесской области 63-летний водитель наехал на 38-летнего мужчину. В результате ДТП пешехода госпитализировали с травмами.

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