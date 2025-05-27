Сбил человека и скрылся: в Киеве судили водителя за смертельное ДТП
В Киеве огласили приговор водителя, совершившего смертельное ДТП. В ближайшие годы он проведет за решеткой
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
В Киеве судили водителя, сбившего женщину на Березняках. Ему присудили наказание в виде 7,5 лет заключения.
Сама авария произошла в декабре прошлого года.Тогда 24-летний водитель в пьяном состоянии сбил женщину, а после этого сбежал с места аварии. 52-летняя потерпевшая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП, к сожалению, она погибла.
Также этот водитель столкнулся с еще одним автомобилем. После этого он покинул машину, которую он арендовал для работы таксистом, и скрылся с места происшествия, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции.
Напомним, ранее в Одесской области 63-летний водитель наехал на 38-летнего мужчину. В результате ДТП пешехода госпитализировали с травмами.