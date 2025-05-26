У Києві на території дитячого садочку знайшли боєприпас
На території дитячого садочка у Голосіївському районі столиці робітники знайшли мінометну міну часів Другої світової війни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Небезпечну знахідку вилучили сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування й вивезли на полігон, щоб знешкодити.
На час проведення робіт персонал та дітей перевели в інший дитячий садок.
Нагадаємо, в Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки.
У Києві зареєстрували 83 випадки захворювання на гепатит АВсі новини »
26 травня 2025, 13:26У центрі Києва загорілася багатоповерхівка: фото
26 травня 2025, 09:57У Києві чоловік змушував дітей торкатися його статевого органу
23 травня 2025, 17:38
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Одесі, в якій постраждала дитина
26 травня 2025, 17:59На Волині прикордонники вдосконалювали навички виявлення фальшивих документів
26 травня 2025, 17:52Експерт розповів, як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону
26 травня 2025, 17:09Українців попередили про погіршення погоди 27 травня
26 травня 2025, 16:51Втік, але вибачився: в Одесі звільнили солдата від покарання за СЗЧ
26 травня 2025, 16:45Поліцейські затримали 26-річну жительку Одещини за розповсюдження психотропів
26 травня 2025, 16:33У Києві затримали наркоділків на Подолі: що їм тепер загрожує
26 травня 2025, 15:55Не сплатив 30 мільйонів: у Києві судитимуть директора підприємства
26 травня 2025, 15:35Трагічна статистика: відомо, скільки дітей вбила Росія в Україні
26 травня 2025, 15:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі блоги »