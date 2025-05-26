У центрі Києва загорілася багатоповерхівка: фото

фото: ДСНС України у місті Києві

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у місті Києві.

Виявилося, що близько 00:50 в дев'ятиповерхівці на проспекті Берестейському загорілася кімната та балкон в одній із квартир на восьмому поверсі. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на площі близько 10 квадратних метрів.

"Жертв та постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 26 травня у Вінниці сталася пожежа в будівлі ТЦК та СП.