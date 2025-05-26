В Киеве на территории детского сада нашли боеприпас

фото: ГСЧС

На территории детского сада в Голосеевском районе столицы рабочие нашли минометную мину времен Второй мировой войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Опасную находку изъяли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и вывезли на полигон, чтобы обезвредить.

На время проведения работ персонал и детей перевели в другой детский сад.

Напомним, в Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки.