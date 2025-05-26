У Києві зареєстрували 83 випадки захворювання на гепатит А

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Станом на 26 травня у Києві зареєстровані 83 випадки захворювання на гепатит А

Про це передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Станом на ранок 26.05 зареєстровано всього 83 випадки, із них 37 – діти. На стаціонарному лікуванні перебуває 25 осіб, із них 11 – діти", – повідомив головний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак.

Нагадаємо, спалах гепатиту А, зафіксований у Солом'янському районі столиці, міг бути спричинений одноразовим потраплянням забрудненої води до водопровідної мережі.