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У Києві будуть судити підприємця, який не сплатив 30 мільйонів податків. Тепер його майно арештували

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві до суду скерували обвинувальний акт відносно директора підприємства. Йдеться про ухилення від сплати податків на понад 30 мільйонів гривень.

За даними слідства, протягом 2023-2024 року підприємство виконувало будівельні роботи на замовлення держави. Тобто, за бюджетні кошти. Проте директор вказав недостовірні дані й ухилився під сплати податку на додану вартість.

Правоохоронці арештували майно директора та підприємства. Сам бізнесмен постане перед судом.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині отримав підозру директор психоневрологічного інтернату. За даними правоохоронців, він підписав акти про отримання майже 70 тонн пелетів. Поставка так і не відбулась. Внаслідок цього бюджет зазнав збитків на 360 тисяч гривень.